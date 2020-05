Koningin hoort goed nieuws in Ulvenhout

landgoed Anneville

waar:

Annevillelaan 101, Ulvenhout, ten zuiden van Breda

wanneer:

hier vernamen koningin Wilhelmina en prinses Juliana op 4 mei 1945 dat de Duitsers hadden gecapituleerd.

Anneville is een landgoed in Ulvenhout, ten zuiden van Breda. Het werd gebouwd in 1844 en was vanaf 1936 in gebruik als hotel-restaurant en theeschenkerij. In de oorlog namen de Duitsers het landgoed in beslag en bouwden het koetshuis om tot bakkerij. Om de ovens te kunnen stoken, kapten ze anderhalf hectare bos in de omgeving. Na de bevrijding van Zuid-Nederland nam prins Bernhard in oktober 1..

