Christelijke partijleiders: coronacrisis haalt beste in mensen naar boven

Het hulpplatform #Nietalleen toont de kracht van lokale gemeenschappen en kerken, zeggen de fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie en SGP. Nu zo veel mensen het zwaar hebben en zich zorgen maken, blijkt de bereidheid om te helpen groot. ‘Het laat zien dat we voor elkaar zijn gemaakt.’

Den Haag

Briljant in zijn simpelheid, noemt CDA-leider Pieter Heerma de naam van het platform #Nietalleen. ‘Het zegt drie dingen tegelijk: je bent niet alleen, je kunt het niet alleen en je hóéft het ook niet alleen te doen. Dat raakt aan de manier waarop christenen altijd naar de samenleving hebben gekeken: de mens komt het best tot zijn recht in relatie tot anderen.’

De coronacrisis heeft ondanks alle ellende het goede in mensen uitvergroot, vinden ook fractievoorzitters Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Dat ‘goede’ zat misschien weggestopt of kreeg te weinig aandacht, maar komt sinds de virusuitbraak aan de oppervlakte. Bij die maatschappelijke bereidheid elkaar te helpen spelen kerken een belangrijke rol, stellen de partijleiders.

