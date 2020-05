Vertrekkend CHE-directeur Van Wijnen: ‘Een pensioenfonds saai? Allesbehalve’

‘Ik heb het idee in deze positie optimaal dienstbaar te kunnen zijn aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’ Harmen van Wijnen gaat bij het ABP werken aan het oplossen van wereldproblemen

Nieuwegein

Zijn afscheid als bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede had Harmen van Wijnen (52) zich anders voorgesteld. Hij wilde per se geen serie toespraken maar een dynamische setting à la De Wereld Draait Door met wisselende gasten. Corona schopte zijn plannetje in de war. Hij vertrok op digitale wijze. Het laatste wekelijkse hardlooprondje om de school in Ede met collega Wout ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .