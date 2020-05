Rapportage RIVM: Negen doden onder zorgpersoneel in Nederland

In Nederland zijn tot nog toe negen zorgmedewerkers overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bij 6 van de 9 sterfgevallen hadden de medewerkers al andere gezondheidsklachten. Er zijn 458 zorgmedewerkers opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, oftewel 3 procent van alle geteste zorgmedewerkers.

Dit blijkt uit een rapportage die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag voor de eerste keer heeft geopenbaard. Het RIVM heeft geen informatie over hoeveel zorgmedewerkers het virus op hun werk hebben opgelopen. De negen overleden medewerkers waren tussen de 45 en 69 jaar oud.

Over zorgmedewerkers is veel meer bekend, omdat zij door het RIVM vaker getest worden. Bij ruim 13.000 zorgmedewerkers is COVID-19 vastgesteld. Slechts een klein deel van hen belandt in het ziekenhuis. Van de positief geteste personen tussen de 18 en de 70 jaar, werkt bijna 60 procent in de zorg.

