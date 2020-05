Fysiotherapeuten beginnen weer

Vanaf het najaar kunnen mensen van 70 tot 79 jaar zich laten vaccineren tegen pneumokokken. Daartoe zal de overheid 250.000 extra vaccins inkopen bovenop de 500.000 vaccins die al beschikbaar zijn, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Hij volgt met zijn besluit het spoedadvies van de Gezondheidsraad van vorige week om ouderen als eerste te vaccineren. Zij hebben een hoger risico op een ernstig ziekteverloop van zowel een pneumokokkeninfectie als een coronabesmetting. Een infectie met pneumokokken kan leiden tot longontstekingen, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en voortijdige sterfte. De Gezondheidsraad had twee jaar geleden al geadviseerd om mensen van 60 tot 80 jaar eens in de vijf jaar te vaccineren.

Fysiotherapeuten kunnen weer meer patiënten behandelen in hun praktijken. Dit staat in een door het RIVM goedgekeurd advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Paramedisch Platform Nederland (PPN).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het 'schrikbarend' dat een op de drie gemeenten het niet lukt om een sluitende begroting voor dit jaar te maken. Met het kabinet wordt niet alleen gesproken over compensatie van kosten door de coronacrisis, maar ook over het compenseren van gederfde inkomsten. Hoeveel geld er nodig is, is nog niet duidelijk.

