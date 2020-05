Akkoord restauratie Paleis Soestdijk

Baarn

De plannen voor hergebruik en herbestemming van Paleis Soestdijk kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard, hebben een akkoord bereikt over het aanvullen van het tekort van 11 miljoen euro in de begroting voor de restauratie en het herstel van Soestdijk. Dat is donderdag – de geboortedag van Juliana – door de betrokken partijen bekendgemaakt.

Het tekort was ontstaan omdat de huidige eigenaar van het paleis, MeyerBergman Erfgoed Groep, minder woningen mocht bouwen dan in de oorspronkelijk goedgekeurde plannen was voorzien. De gemeenteraad van Baarn moet zich nog over de aanpassingen buigen en doet dat mogelijk in juni. <