Nu we de lente in eigen tuin moeten doorbrengen, kunnen we er net zo goed meteen een groen paradijsje van maken, vindt Natuurmonumenten.

‘Als je privétuinen natuurlijk inricht, heb je 10 procent meer natuur.’

Utrecht

De lente is overal, dus ook in de achtertuin van Saskia van Dantzig (41) in de binnenstad van Utrecht. Maar daar is maar weinig van te zien, want het grootste deel van haar tuintje bestaat uit stenen: grote grijze terrastegels bedekken driekwart van het grondoppervlak.

De natuur begint in je achtertuin, is het credo van de Vereniging Natuurmonumenten die is begonnen met het Nationale Tuinonderzoek. Dat moet tuinbezitters ertoe bewegen meer natuur toe te laten in hun achtertuin. Nu de kans bestaat dat we de komende zomer onze vakantie in eigen tuin moeten doorbrengen zijn meer tuinliefhebbers daartoe wellicht bereid, hoopt Natuurmonumenten.

