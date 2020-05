Bloedgetuigen: Van den Bosch en het getal 666

Bloedgetuigen is een serie over Nederlandse geestelijken die wegens verzetsactiviteiten door de bezetter werden gedood. Vandaag aflevering 5: Dirk van den Bosch.

Aan het begin van de Duitse bezetting heerste er verwarring in christelijk Nederland. Moesten de Duitsers gehoorzaamd worden? Was de bezetting een straf van God voor het geestelijk verval waartegen veel dominees al zolang gewaarschuwd hadden? Of was Hitler het beest uit de afgrond, dat in het Bijbelboek Openbaring was voorzegd? ‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van ..

Deze tekst bracht sommigen aan het rekenen, en in één geval kwam de rekensom bij Hitler uit. Wie de letter A op 100 stelde, de letter B op 101, kon de som van de zes letters uit Hitlers naam berekenen: 666. Hitler was dus het beest uit de zee, en aan zijn macht zou na 42 maanden een einde komen, zoals eveneens in Openbaring te lezen was. Wie twijfelde, moest weten dat het beest was genezen van ..

