Kind van de oorlog: ‘Ik heb mijn vader nooit gekend’

Lidia Opalev: 'Toen mijn vader niet terugkeerde, vestigde het verdriet zich voorgoed in ons gezin.' (beeld nd)

Op 29 september 1941 vertrok Ivan Opalev naar het front. Een maand later werd zijn dochter Lidia geboren. Lidia Ivanovna Opalev wist heel lang niet waar haar vader was. Sergeant Ivan Merkoelovitsj Opalev raakte vermist in 1943. Dankzij de stichting Sovjet Ereveld werd hij gevonden, geïdentificeerd en begraven. In 2005 kon zijn dochter dat graf bezoeken.

‘Ik heb mijn vader nooit gekend. Ik ben geboren in oktober 1941, een maand nadat hij op 29 september 1941 naar het front was vertrokken. Het is gebruikelijk dat op de avond voor vertrek een afscheidsfeest gegeven wordt. Maar van mijn moeder en van veel andere mensen weet ik dat hij zijn laatste nacht doorbracht in de smederij. Hij wilde alle paarden nog voor zijn vertrek van nieuwe hoefijzers v..

