‘Ik dacht dat ik besmet was’

Adrianus Wolterbeek werd in 1933 lid van de NSB. Tijdens de oorlog was hij namens de Sicherheitsdienst betrokken bij de arrestatie van Joden. Op de middag van de bevrijding van Eindhoven, 18 september 1944, werd hij gearresteerd. Tanja van der Woud-Wolterbeek (75) werd geboren in het interneringskamp waar haar ouders gevangen zaten. Ze heeft haar vader maar enkele maanden meegemaakt. Ze ondervo..

‘Ik ben in januari 1945 geboren in Kamp Vught. Mijn vader was lid geweest van de NSB en had voor de Sicherheitsdienst gewerkt. Ik weet weinig over hem. Ik heb navraag gedaan, maar kreeg vaak te horen: laat het rusten.

