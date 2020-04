Minister Van Engelshoven zoekt wegen om studenten te helpen

Studenten die vanwege de coronacrisis vertraging oplopen in hun studie en in financiële problemen komen, kunnen op steun rekenen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) woensdag in de Tweede Kamer. De minister reageerde op een brandbrief van de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Deze organisaties melden dat 1600 studenten in de problemen komen en de huur n..

De minister wil op dit moment niet naar een algemene maatregel grijpen zoals het kwijtschelden van de helft van het collegegeld, zoals de SP voorstelde. Wel beloofde de bewindsvrouw dat ze aan de slag gaat met de uitvoering van een vorige week aangenomen Kamermotie. Daarin staat dat de regering de gevolgen voor studenten die door de crisis in de knel komen zo veel mogelijk wil voorkomen en w..

