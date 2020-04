'Blijf thuis' was de boodschap voor Koningsdag 2020. Daar gaven veel Nederlanders gehoor aan. Op de bovenste foto's de situatie op Koningsdag 2019 en 2020 in Amersfoort, waar de koninklijke familie vorig jaar was. Op de foto's onder Koningsdag vorig en dit jaar in Amsterdam.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .