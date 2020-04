Situatie van daklozen en prostituees is een ‘stille ramp’

Mohammed zit nu meestal in het park, omdat de bibliotheek gesloten is. (beeld Martin Waalboer)

Amsterdam

Bij hulporganisatie Tot Heil des Volks spreken ze van een tijd vóór, en een tijd na corona. Met name in de prostitutie is de nood hoog, zegt woordvoerder Simone Schoemaker. ‘Nu de Wallen en de seksclubs gesloten zijn, staan prostituees met duizenden zonder werk.’ Veel van hen hebben bijvoorbeeld geen inschrijfadres of staan niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Daardoor komen ze va..

