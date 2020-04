‘Onrecht verdraag ik niet’

Het is 19 mei 1944. De trein van Westerbork naar Auschwitz maakt een tussenstop in Assen, om enkele gearresteerden op te pikken voor het ‘zigeunertransport’. Zoni Weisz, dan 7 jaar oud, verstopt zich, op aanwijzing van een ‘goede’ Nederlandse politieagent, snel in een andere trein. Dan ziet hij zijn vader Johannes Weisz, broertje en twee zusjes vertrekken. Hij ziet ze ni..

Nu, 75 jaar later, woont Weisz in het Brabantse Uden. Hij is een geslaagd zakenman en bloemsierkundige, werd ambassadeur van de Nederlandse bloemenindustrie en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij verzorgde de bloemen bij de inauguratie van koningin Beatrix in 1980 en bij de huwelijken van Constantijn en Laurentien en Willem-Alexander en Máxima.

