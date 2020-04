Zoeken naar het Koningsdag-gevoel op ‘Woningsdag’

2020-04-27 11:27:32 DEN HAAG - Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane bij Paleis Huis ten Bosch op Koningsdag. Vanwege de coronacrisis was de viering in Maastricht afgelast. ANP ROYAL IMAGES POOL PATRICK VAN KATWIJK (beeld Patrick van Katwijk)

Daarom speelde Koningsdag 2020 zich grotendeels online af.

Amersfoort

‘Majesteit, vandaag is het koningsdag 2020. Eigenlijk hadden we langs de route in Maastricht moeten staan. Om u toe te zingen met een lied, maar dat gaat nu even niet. Daarom doen we het zo. En meezingen mag’, beginnen vier meisjes van de Limburgse Koorschool. ‘Wij zijn de la-la-la-lakeien’, is het liedje dat ze zingen. Er komen steeds meer stemmen van het jeugd- en kinderkoor bij.

