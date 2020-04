Koningsdag online: online-concerten, digitale vrijmarkt en de vlaggen uit

Koningsdag is begonnen, maar wel op een andere manier dan normaal. Online kunnen mensen hun activiteiten delen en is er een digitale vrijmarkt.

Nederlandse vlaggen hangen in een straat met veel horeca. De vlag mag tijdens deze Koningsdag vanaf zonsopkomst weer buiten gehangen worden. Dit jaar niet alleen voor de koning, maar juíst voor al die mensen die Nederland op de been houden. (beeld anp / sem van der wal)

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een platform gelanceerd waarop iedereen filmpjes van hun activiteiten kan delen. Er staan vooral muzikale filmpjes online. De hoogtepunten daarvan komen op de livestream. Op die livestream zijn ook concerten van onder meer Typhoon en Jeroen van der Boom. Verder la..

Op de livestream en op NPO 1 was ook het Wilhelmus te zien, met aansluitend een toespraak van Koning Willem-Alexander. Hij waardeert de moeite die is gestoken in een online-koningsdag, maar hoopt dat dit eenmalig blijft. ‘Probeer er daarom het beste van te maken.’ Hij stak in het bijzonder de mensen in de zorg een hart onder de riem. ‘Ik dank hun voor hun toewijding en doorzettingsvermogen. ..

