Nu ook nertsen besmet met corona

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, bedraagt nu 934. Dat zijn er 25 minder dan zaterdag. Vrijdag zakte het aantal patiënten op de ic voor het eerst sinds lange tijd tot onder de 1000. Het officiële dodental door het coronavirus is in Nederland gestegen tot 4475. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 66 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 75 naar 10.456.

De actie van EO-jongerenmerk BEAM voor mensen in de prostitutie heeft deze week 35.142 euro opgeleverd. In de BEAM-kerkdienst, die wekelijks op NPO 2 en Youtube te zien is, werd zondagmorgen een cheque overhandigd aan het Leger des Heils. Waar het streefbedrag 15.000 euro was, is dit vele duizenden euro’s meer geworden.

Bij twee nertsenhouderijen in de Brabantse plaatsen Milheeze en Beek en Donk zijn dieren besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. Op advies van het RIVM is inmiddels uit voorzorg de weg in een straal van 400 meter rondom de bedrijven afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .