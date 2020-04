Berlijn

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt er rekening mee dat de Duitse bijdrage aan de Europese Unie omhoog moet vanwege de coronacrisis. In een videopodcast die zaterdag is verspreid, zegt ze dat 'Duitsland veel meer verplichtingen op zich moet nemen dan waar in de plannen tot nu toe sprake van was'.

Dat is volgens Merkel nodig om niet geheel van landen buiten de Europese Unie afhankelijk te zijn. <