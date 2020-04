Gaan we nu anders herdenken?

Wat betekent corona voor ons herdenken? Gaat dat veranderen, en hoe dan?

Amersfoort

Het coronavirus lijkt bijna wel gevoel voor timing te hebben: het treft ons precies nu we onze vorige collectieve ramp herdenken. Net als toen – in 1940 – worden zekerheden weggevaagd. De herdenking op de Dam zal nog meer indruk maken dan voorgaande jaren, verwacht socioloog Herman Vuijsje. ‘De koning zal corona aanroeren en zeggen dat we nu allen één zijn.&rsquo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .