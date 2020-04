Coronacrisis leidt tot toename thuisstudies

Amsterdam

Meer mensen zijn de afgelopen weken een thuisstudie gestart, meldde RTL Z zaterdag op basis van een rondgang langs opleidingsinstituten voor thuis studeren. Nieuwbakken cursisten blijken vooral geïnteresseerd in talen, maar ook zelf het haar leren knippen is populair. Nu veel Nederlanders thuiswerken, steken zij hun tijd deels in een korte thuiscursus. Opleidingsinstituten LOI, NCOI/NTI en NHA zien de afgelopen weken een stijging in de vraag naar cursussen om thuis te studeren. NCOI meldt een toename van 30 procent, NHA zelfs 40 procent. LOI houdt het op een 'significante' stijging. <