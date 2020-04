Processierups steeds vaker biologisch bestreden

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups kan succesvol zijn, maar kent nog beperkingen, blijkt uit een proef in Wapserveen.

Eiken injecteren met gif, zoals in Brabant gebeurde, is half april met onmiddellijke ingang verboden.

Wapserveen

‘We schrokken ervan, bij wijze van spreken. Zo goed waren de resultaten’, schetst woordvoerder Vincent Nevels van de gemeente Westerveld (Drenthe) over de proef met biologische bestrijding van de eikenprocessierups in Wapserveen, die drie jaar duurde en waar 80 procent minder rupsen werden gevonden dan in een vergelijkbare wegberm. ‘Het luistert heel nauw, de omstandigheden aa..

