Maandag feesten? Boete!

Op de Nederlandse ic's liggen nu minder dan 1000 mensen. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag. Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe 4289 dodelijke slachtoffers geëist, 112 meer dan een etmaal eerder bekend was bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen maandag op Koningsdag toch stiekem feest gaan vieren. Mensen die dat toch doen, kunnen op een boete rekenen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

In Marokko mag niemand tijdens de vastenmaand ramadan de deur uit tussen 19.00 uur 's avonds en 05.00 uur 's ochtends in de strijd tegen het coronavirus. De avondklok gaat zaterdag in, als in het Noord-Afrikaanse land de ramadan begint. Normaal gaan de Marokkanen tijdens de ramadan op bepaalde tijden massaal de straat op.

