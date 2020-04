Jachtlocatie in de bodem bij Zeewolde

Zeewolde

Vermoedelijk was er op die plek in 8000 tot 5000 voor Christus een tijdelijke jachtlocatie, want tussen het bewerkte vuursteen zijn ook etensresten gevonden, zoals verkoolde schillen van hazelnoten. Dat meldde energiebedrijf Eneco vrijdag. Eneco is in Zeewolde bezig met de bouw van vier windturbines. Vooronderzoek toonde aan dat er prehistorische resten in de bodem konden zitten, zodat achttien archeologen begin dit jaar aan het werk zijn gegaan. De opgraving is nu afgerond, aldus Eneco.

Er zijn veel pijlpunten, mesjes en werktuigen gevonden. Op de plek van Zeewolde was in het Mesolithicum een zandplateau, dat uitkeek over het Eemstroomgebied. De jagers konden vanaf het plateau tot aan de open zee kijken. Volgens de archeologen is de vondst bij Zeewolde van belang voor de kennis over het prehistorisch landschap van Nederland. <