Aandacht voor verpleeghuiszorg

Koning Willem-Alexander bracht donderdag een werkbezoek aan verpleeghuis Lindendael in Hoorn. Hij sprak onder meer met een verpleegkundige, een arts en een teamcoach voor dagbesteding, over wat de crisis voor personeel en bewoners betekent. Ook de thuiszorg kwam aan bod. Het bezoek eindigde in de binnentuin van het huis, waar een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning..

