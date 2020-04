In Europa 50.000 65+'ers overleden

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 4177 mensen bekend die zijn overleden aan het nieuwe coronavirus, 123 meer dan 24 uur geleden. Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt met het virus is verder gedaald naar 1008.

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de provincie Fryslân uiten in een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken hun grote zorgen over de economie en leefbaarheid van de vijf Waddeneilanden door de coronacrisis. De economie op de Waddeneilanden is vrijwel volledig afhankelijk van het toerisme.

Verdachten en andere procespartijen worden vanaf 11 mei weer op beperkte schaal toegelaten in gerechtsgebouwen. Het gaat om rechtszaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht.

