Zorgen over verslavingsrisico door corona

Utrecht

Dat stelt verslavingskliniek Jellinek. ‘Mensen vervelen zich thuis, zijn bang hun baan te verliezen of worden gek van de kinderen. In dat soort situaties zijn sommigen geneigd naar alcohol, sigaretten of drugs te grijpen, of te gamen’, zegt woordvoerder Floor van Bakkum. ‘Daar maken wij ons zorgen over. De coronacrisis kan leiden tot meer verslavingsproblemen.’ Ze wijst ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .