Speciaal gebed voor herdenking Armeense genocide tijdens kerkdienst

De Raad van Kerken heeft een gebed geschreven om de Armeense genocide te herdenken. Jaarlijks wordt op 24 april stilgestaan bij de volkerenmoord in 1915. De Armeense gemeenschap roept kerken op het gebed zondag in de eredienst uit te spreken.

Amersfoort

In het gebed wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Armeense genocide. Daarbij kwamen in 1915 naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs om het leven in het Ottomaanse Rijk. Tijdens het regime van de Jonge Turken werden zij door de autoriteiten op grote schaal vermoord of verbannen.

Voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken schreef het gebed. Het was paus Johannes Paulus II die de Armeense genocide typeerde als eerste moderne genocide, vertelt Van Dartel. Het verzoek voor een speciaal gebed kwam van de Armeense gemeenscha..

