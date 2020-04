‘Sluit kleine scholen voor aanpak van lerarentekort’

Het sluiten van kleine basisscholen in Amsterdam en Utrecht kan het lerarentekort met tientallen docenten terugdringen. Dat stelt de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse verslag 'De Staat van het Onderwijs', dat woensdag verscheen.

Amsterdam

Kleine basisscholen zijn kwetsbaar voor het lerarentekort. Als er meerdere docenten uitvallen of opstappen, komt de school al snel onder druk te staan. Voor kleine schoolbesturen geldt bovendien dat ze minder makkelijk een invalpool kunnen opzetten met leraren die op de verschillende onderliggende scholen kunnen invallen.

Tegelijkertijd hebben basisscholen met minder dan tweehonderd leerlingen verhoudingsgewijs meer onderwijsgevend personeel dan grote scholen, omdat klassen gemiddeld kleiner zijn. Door kleine scholen te sluiten of te combineren met andere scholen, kan in Amsterdam en Utrecht minimaal een kleine 80 en maximaal 130 fte onderwijsgevend personeel worden vrijgespeeld, becijfert de inspectie in 'D..

