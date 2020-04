Rechtspraaknetwerk wil Polen schrappen

Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak wil het Poolse lid eruit zetten, omdat het niet onafhankelijk meer is van de regering. Het netwerk schorste de Poolse Raad voor de Rechtspraak al in september 2018, maar nu is de maat vol. De Poolse KRS heeft al gezegd dat het de koers niet zal gaan wijzigen, maar krijgt nog wel een maand om te reageren op het voorgenomen royement.