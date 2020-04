Burgemeesters treden op bij koningsdagfeestjes

Burgemeesters treden op als mensen tegen de regels in alternatieve feestjes gaan organiseren op bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag. Dit zei burgemeester Jan van Zanen van Utrecht woensdag in het programma EenVandaag. 'Het is niet verstandig. De maatregelen zijn er niet voor niets. We zijn nu zover gekomen, dus hou alsjeblieft nog even vol.' <

