Herkenbosch blijft nog ontruimd vanwege brand

Sint Odiliënberg

Volgens haar zijn de concentraties koolmonoxide in de rook die over Herkenbosch trekt, nog te hoog. Zij hoopt vandaag rond de middag nadere informatie te kunnen geven.

De hulpdiensten besloten dinsdagavond Herkenbosch te ontruimen, omdat er door de grote bos- en heidebrand in natuurpark De Meinweg lange tijd te veel rook en daarmee koolmonoxide over het dorp lag. In de nacht van dinsdag op woensdag vertrokken de inwoners per eigen auto of bus naar een veilig onderkomen, in de meeste gevallen bij familie. Zo'n 155 mensen worden opgevangen in sporthallen in..

