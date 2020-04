Madurodam herdenkt op 4 mei toch

In Madurodam wordt dit jaar alsnog een Kinderherdenking gehouden op 4 mei. De dodenherdenking voor kinderen was afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar er is een nieuw programma gemaakt. Dat wordt gelivestreamd.

Den Haag

De organisatoren vragen kinderen om niet naar Madurodam te komen, maar om vanuit hun huiskamer de herdenking te volgen. Kinderen kunnen gratis een 'vrijheidsbloem' laten neerleggen bij het monument van verzetsheld George Maduro, op het plein voor het attractiepark dat naar hem is vernoemd.

Kinderen kunnen ook een vrijheidswens doorgeven. Die brieven worden verspreid over het park opgehangen. Op Bevrijdingsdag worden de wensen verstuurd aan oorlogsveteranen en verzorgingshuizen.

De Kinderherdenking zelf begint om 19.45 uur. De tienjarige Ileen uit Syrië vertelt over haar ervaringen. De veertienjarige Yosina, winnares van The Voice Kids in 2018, zingt een Nederlandse versie van het lied 'Imagine' van John Lennon. <