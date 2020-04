Percentage positieve tests daalt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat met spoed de GGD's vragen om meer werk te maken van het opsporen van mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. Het RIVM meende dat de GGD's daarvoor nog te druk waren, maar die zeggen dat wel degelijk te kunnen doen.

In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, in samenwerking met vijftien andere centra in Nederland, de eerste tien patiënten behandeld in de zogeheten ConCoViD-studie. In dit onderzoek wordt bloedplasma gegeven aan coronapatiënten. Het plasma is afkomstig van donoren die genezen zijn van COVID-19 en virusdodende antistoffen hebben aangemaakt in hun bloed. Dit wetenschappelijk onderzoek moet..

