Corona dwingt Ichthus College tot soepelheid: ‘Slow starters zijn de dupe’

De overgang van leerlingen op het door de coronacrisis gesloten Ichthus College in Veenendaal zorgt voor hoofdbrekens. Ook leerlingen met flinke tekorten mogen naar het volgende leerjaar, mits de school perspectief ziet.

Veenendaal

Leerjaarcoördinator Harry van Dieren, verantwoordelijk voor alle havo-4-klassen (180 leerlingen), zit er in zijn eentje wat verloren bij in een lokaal van het Ichthus College in Veenendaal. Hij heeft zich verschanst achter zijn bureau waarop een stapel papieren uitgespreid ligt. Met de tafels eromheen heeft de opstelling iets weg van een vesting die het coronavirus op afstand moet houden.

