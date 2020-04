Meer vraag subsidie zonnepanelen op dak

Den Haag

Het aantal subsidie-aanvragen om zonnepanelen op daken te installeren is fors toegenomen, zegt minister Eric Wiebes (Klimaat). In de meest recente subsidieronde voor hernieuwbare energie zijn 7335 zon-op-dak-aanvragen gedaan, het overgrote deel van de 7562 aanvragen. De subsidie levert meestal veel aanvragen voor zonne-energie op. Opvallend is wel dat het bedrag dat voor zonnepanelen op daken is aangevraagd, vijf keer zo hoog ligt als het bedrag voor zonnepanelen op velden. Eerder vielen duizenden projecten voor zonnepanelen op daken buiten de boot. <