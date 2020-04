Bestuurder motorfiets komt om het leven

In het Gelderse Halle, een dorpje in de Achterhoek, is een bestuurder van een motorfiets om het leven gekomen. De motorrijder werd geschept door een auto. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog aan de gang. <

Voorarrest verdachte steekpartij verlengd

De 48-jarige Hagenaar die zaterdag is aangehouden wegens een dodelijk steekincident die nacht in de stad, blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag bepaald. De man wordt verdacht van doodslag. De Hagenaar zegt dat hij afgelopen weekend uit het niets werd belaagd door het 36-jarige slachtoffer. <

