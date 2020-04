2,5 miljoen besmettingen wereldwijd

Het coronavirus heeft in Nederland tot nu toe zeker 3916 mensen het leven gekost. Dat zijn er 165 meer dan 24 uur eerder bekend was. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is snel gedaald. Het zijn er nu 1087. Dat zijn er 71 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de grootste afname tot nu toe.