Kinderen laten thuisblijven, had dat zin?

Stapsgewijs gaan de kinderopvang en de basisscholen straks weer open. Voorzichtig, want: het virus.

De tafels staan anderhalve meter uit elkaar in een klaslokaal van een basisschool. (beeld anp / Sem van der Wal)

Maar heeft weken met de kinderen thuiszitten eigenlijk wel iets opgeleverd?

Amsterdam

Vraag de experts, de mensen die ervoor hebben doorgeleerd, wat we straks kunnen verwachten als de scholen weer opengaan, en dit is wat je hoort. ‘Garanties zijn er niet. We zullen heus nog weleens een besmetting met het virus gaan tegenkomen op een school’, zegt Patricia Bruijning (UMC Utrecht), epidemioloog en kinderarts. ‘Ik ben heel benieuwd. Het wordt spannend’, zegt..

