'Versoepelen is veel lastiger dan alles sluiten'

Wat belooft dat voor de toekomst? ‘Geef mensen in ieder geval een perspectief.’

Amersfoort

Blijf zo veel mogelijk thuis, is nog steeds het devies van de regering in de strijd tegen het coronavirus. Maar nu valt dat achter de geraniums zitten ons steeds lastiger. Mensen gaan wat soepeler met de regels om, liet het Veiligheidsberaad van burgemeesters na het weekend weten. Het was drukker op het strand, in het park en in de natuurgebieden. Tot grote incidenten leidde dit niet, wel moest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .