EO-actie prostitutie haalt streefbedrag in een dag

Een actie om geld op te halen voor mensen die in de prostitutie werken, heeft in een dag ruim 17.000 euro opgeleverd.

Daarmee is het streefbedrag van 15.000 euro al gehaald, maar de inzameling gaat door, zegt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO BEAM. Het jongerenmerk van de Evangelische Omroep werkt voor de actie nauw samen met het Leger des Heils.

Het Leger des Heils zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Doel is om zo veel mogelijk mensen in de prostitutie te steunen, nu zij door de coronacrisis geen inkomsten hebben. In veel gevallen komen ze niet in aanmerking voor een uitkering. Naast het verlies van inkomsten hebben ze vaak geen dak meer boven hun hoofd, lichten de initiatiefnemers toe.

