Christelijke partijen en organisaties reageren bezorgd op euthanasie-uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de richting bepaald in het vraagstuk over euthanasie bij vergevorderde dementie. Conclusie: het mag, en de patiënt hoeft zijn wilsverklaring niet met woorden te bevestigen.

Dinsdag deed het hoogste Nederlandse rechtscollege,uitspraak in de zaak tegen een verpleeghuisarts die euthanasie uitvoerde bij een diepdemente vrouw van 74 jaar. Deze arts stond in september voor de strafrechter. Het Openbaar Ministerie (OM) klaagde haar aan voor moord, onder meer omdat ze in de laatste fase niet meer met de patiënte had gesproken over haar schriftelijke wilsverklaring. De rec..

Het OM ging niet in hoger beroep, maar legde de zaak wel voor aan de Hoge Raad voor een speciale procedure: cassatie in het belang der wet. Dit betekent dat de uitspraak van de raad geen gevolgen meer kon hebben voor de verpleeghuisarts. De uitspraak is enkel bedoeld om 'richting te geven aan de rechtsontwikkeling over euthanasie', zoals de Hoge Raad het dinsdag zelf formuleerde. Daarmee is ..

