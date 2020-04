Politie bezorgd over bloeiende vuurwapenhandel

Amsterdam

De politie nam in 2019 bijna 5700 vuurwapens in beslag, slechts iets minder dan het jaar ervoor. Het gaat om 47 automatische wapens, 3490 niet-automatische wapens, 1277 al dan niet omgebouwde alarmpistolen en 880 imitatiewapens.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Dick Schouten zegt erg bezorgd te zijn over de grootschalige handel in vuurwapens. ‘Het is niet zo dat vuurwapens op elke straathoek te koop zijn, maar het is relatief eenvoudig een wapen te kopen’, zegt de politiechef. ‘Dankzij het internet en applicaties als Telegram weten handelaren en kopers elkaar steeds makkelijker te vinden.’

