Zes miljoen mondmaskers uit China

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is maandag gedaald tot 1158. Dat zijn er 18 minder dan op zondag.

Het officiële dodental door het coronavirus steeg maandag met 67. Dat is de laagste toename van deze maand. In totaal zijn door het virus in Nederland nu zeker 3751 mensen overleden. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijker een stuk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest.

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe elke dag een soortgelijke lading arriveren. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die ..

