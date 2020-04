De vijf voorwaarden om af te schalen

verspreiding virus

De eerste eis die het Outbreak Management Team in het advies van 6 april stelde, was dat de verspreiding van het virus moet afnemen. Het gemiddeld aantal Nederlanders dat door een ziek persoon wordt besmet – het ‘reproductiegetal’ – moet ‘geruime tijd’ onder de 1 liggen. Dat zorgt ervoor..

Sinds 16 maart is dit doel bereikt. De maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus te voorkomen lijken te werken. Vergeleken met de periode vóór corona is het gemiddeld aantal contacten tussen burgers met 63 tot 74 procent afgenomen. Tegelijk is de vraag: zitten we al lang genoeg aan de goede kant van de streep?