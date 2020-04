Kamer oordeelt erg hard over appathon

In de Tweede Kamer vallen harde woorden over de appathon van dit weekend waarbij zeven partijen hun corona-app mochten presenteren. Uithuilen en opnieuw beginnen, luidt de conclusie van regeringspartij D66.

Den Haag

De producten van de ontwikkelaars bleken nog lang niet klaar voor gebruik. Vooraf was de kritiek al te horen dat minister Hugo de Jong van Volksgezondheid – verantwoordelijk voor het coronadossier – er veel te veel druk op zou zetten.

'De appathon, de kritiek van deskundigen en analyses van KPMG, Landsadvocaat en Autoriteit Persoonsgegevens laten zien dat we nog ver verwijderd zijn van een goede app. Dat is ook een kans. Laten we met experts teruggaan naar de tekentafel en vooruitkijken', aldus Kees Verhoeven van D66.

Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is boos over de aanpak van De Jonge. 'Door deze chaotische aanpak staan we nu op achterstand.' Ze vreest dat door het tumult rond de app, die verdere verspreiding van het virus moet voorkomen, de kans kleiner wordt dat mensen de app willen gebruiken.

Volgens Lodewijk Asscher van de PvdA kan een corona-app het werk van de GGD niet vervangen. Hij pleit ervoor studenten en vrijwilligers te trainen zodat zij de GGD kunnen helpen bij het opsporen van mensen met het virus.

commissievergadering

De SP wil dat het kabinet zijn aandacht richt op testen en niet op een app. Ook moet het kabinet zorgen voor voldoende beschermende middelen voor de zorg. 'Dit moet eerst op orde zijn, voordat een app überhaupt zin kán hebben', aldus Lilian Marijnissen.

Na de appathon concludeerde het ministerie van Volksgezondheid ook al dat het nog wel even duurt voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik.

Woensdag worden de apps in een commissievergadering in de Tweede Kamer verder besproken en geëvalueerd. De hoop van de overheid is dat zo’n app in de volgende fase van de bestrijding van het coronavirus een bijdrage kan leveren aan het bronnen- en contactonderzoek van de GGD. Door de wijde verspreiding van het coronavirus is het reguliere GGD-onderzoek ontoereikend. Een app kan een rol spelen om dit onderzoek 'in ere te herstellen', aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in NRC. <