Leerling komt graag dichtbij

In Schijndel is één basisschool weer een beetje open. Kinderen zijn opgedeeld in kleine groepjes en handen wassen is essentieel. (beeld Marcel van den Bergh)

Schoolleiders, docenten en ouders worstelen met risico’s en met de praktische haalbaarheid.

Amsterdam

Hoe groot is het besmettingsgevaar op scholen?

Tja, als dat toch eens bekend was. Maar helaas, resultaten van gedegen onderzoek ontbreken. Ook de studie van het RIVM, waar minister Arie Slob (Onderwijs) reikhalzend naar uitkeek, blijkt nog niet klaar.

Er zijn geruststellende geluiden. In China troffen onderzoekers van de WHO geen enkele casus waarbij een kind een volwassene had besmet. Het RIVM kent zulke gevallen ook niet. Britse en Australische wetenschappers vonden in de wetenschappelijke literatuur geen bewijs dat schoolsluiting in Azië veel effect had op het inperken van de uitbraak bij dat andere beruchte coronavirus: SARS.

