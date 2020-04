Effect corona op manier van werken blijft

Veel Nederlanders die nu noodgedwongen thuiswerken, willen dat (deels) blijven doen na de coronacrisis. Ook verwacht een aanzienlijk deel vaker op afstand te blijven vergaderen in plaats van op kantoor. Verplaatsingen per fiets en te voet lijken ook blijvend aan populariteit te winnen.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat vandaag wordt gepubliceerd. Deze veranderingen in werk en mobiliteit die nu noodzakelijk zijn vanwege de corona-uitbraak, kunnen volgens het KiM heel goed uitgroeien tot nieuwe routines.

‘Veel gedrag is gewoontegedrag’, zegt KiM-onderzoeker Mathijs de Haas. ‘Je gaat elke dag de deur uit, zonder er verder bij na te denken of het ook anders kan. Het kost een tijdje tot nieuw gedrag inslijt. Maar hoe langer je dat doet, hoe groter de kans dat het een blijvende verandering is. Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, conformeren we ons al weken aan..

