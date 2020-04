'Vrijheid ongekend ingeperkt'

Vanwege het coronavirus zijn 'ongekende en ingrijpende maatregelen' genomen, waardoor 'onze bewegingsvrijheid ernstig is beperkt'. 'We hebben niet meer de vrijheid om te gaan en staan waar we willen.' Maar een vergelijking met de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat niet op, want alle coronamaatregelen zijn wel democratisch tot stand gekomen.

Leusden

Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) zondag gezegd tijdens de herdenking van de bevrijding van Kamp Amersfoort.

Het was zondag precies 75 jaar geleden dat de Duitsers het kamp overdroegen aan het Rode Kruis. In kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 35.000 Nederlanders gevangen. Voor een deel verzetsmensen, maar ook politieke gevangenen, Joden, zigeuners en zogenoemde asocialen. De leefomstandigheden waren erbarmelijk. Velen overleefden het kamp niet.

'We voelen ons nu ook kwetsbaar. We hebben zorgen over gezondheid, werk, onderwijs en ouderen. Maar we kunnen wel al 75 jaar zeggen wat we willen en liefhebben wie we willen', aldus Blokhuis. Ook directeur Willemien Meershoek van Nationaal Monument Kamp Amersfoort sprak over 'de moeilijke en onzekere tijd waarin we leven, 'maar iedereen heeft voldoende te eten, wordt niet gemarteld en niet gevangen achter prikkeldraad'. <