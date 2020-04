Gewichtstoename tijdens lockdown

Tijdens de coronacrisis zijn Chinezen die verplicht thuis in isolatie moesten blijven behoorlijk in gewicht toegenomen. Dat heeft een onderzoek van een Chinese krant uitgewezen. Liefst 73 procent van de ruim 3000 ondervraagden liet weten zwaarder te zijn geworden. Ze gaven als oorzaak aan het gebrek aan beweging en de ongezonde levensstijl, met 'kilo-knallers' op het menu.

Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid.

Steeds meer landen en regio's kiezen ervoor de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen nu op veel plekken het aantal nieuwe besmettingen en doden elke dag lager wordt. Onder meer Duitsland en Israël stellen het land weer deels open. De Belgische regering neemt net als de Nederlandse overheid komende week een beslissing over het aanpassen van de lockdownregels. Denemarken en Oo..

