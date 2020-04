'Vallende sterren duidelijk te zien'

Amsterdam

Het heldere weer zorgt ervoor dat deze week de vallende sterren van de Lyriden goed zijn te zien. Het hoogtepunt is in de nacht van dinsdag op woensdag, verwacht Weeronline. Waarschijnlijk is er geen wolkje aan de lucht. Rond 04.00 uur 's nachts zijn de meeste meteoren te zien. Het bijzondere aan de Lyriden is dat ze soms als heldere vuurbollen door de lucht schieten en een rookachtig spoor achter kunnen laten. Volgens Weeronline werd 2600 jaar geleden al melding gemaakt van de meteorenzwerm de Lyriden. Meteorenzwermen zijn afkomstig van kometen. Die verliezen onder invloed van straling stukjes steen: de meteoroïden. Wanneer dit ruimtestof onze atmosfeer, op 100 kilometer hoogte boven het aardoppervlak, met hoge snelheid binnendringt begint het steentje te gloeien. <